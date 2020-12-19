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Учёные предупредили о быстром распространении нового коронавируса

19:34
  • суббота
  • 19 декабря 2020

В ситуацию вмешался Борис Джонсон

На юго-востоке Великобритании обнаружен новый тип коронавируса, который отличается крайне быстрым распространением. Об этом заявил главный врач Англии, профессор Крис Уитти. Учёные и медики рекомендуют гражданам быть более осторожными.
Опасную мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании

О новой мутации коронавируса уже предупреждена Всемирная организация здравоохранения. О том, что новый генетический вариант коронавируса может быть на 70% более заразен уже заявил и британский премьер Борис Джонсон, но пока у специалистов нет данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение.

Ранее сегодня, 19 декабря учёные в ЮАР заявили о появлении в стране новой разновидности коронавируса, которая больше поражает молодых людей. Он также имеет тенденцию к более быстрому распространению. До этого о мутировавшем вирусе сообщали в Дании, там его выявили в популяции норок.

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