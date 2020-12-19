Британские власти объявили локдаун после появления новой мутации коронавируса

Рождество пройдёт с жёсткими ограничениями

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии самый высокий, четвёртый уровень ограничений. В стране зафиксирован быстро распространяющийся новый тип коронавируса.

"Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну. На Рождество будет запрещено встречаться с другими семьями", - сказал Джонсон.

В регионах, где вводится локдаун, закрываются непродовольственные магазины, спортзалы и парикмахерские. В других районах праздновать Рождество можно будет в составе двух семей вместо трёх. Ранее в Британии планировали отменить жёсткие ограничения в период с 23 по 27 декабря для того, чтобы люди могли встретить Рождество.

Введение локдауна связано с тем, что на юго-востоке Великобритании обнаружен новый тип коронавируса, отличающийся быстрым распространением. Ранее сегодня, 19 декабря учёные в ЮАР заявили о появлении в стране новой разновидности коронавируса, которая больше поражает молодых людей. Он также имеет тенденцию к более быстрому распространению в популяции.

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