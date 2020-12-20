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В Петербурге выявлены массовые нарушения санитарного режима

11:41
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

По ночам там работают клубы

В России продолжается масштабная вакцинация от коронавируса отечественными препаратами. Но, что сейчас особенно важно, так это соблюдать ограничительные меры. Рейды доказывают: следуют простым правилам далеко не все.
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Минувшей ночью во время рейдов в Санкт-Петербурге обнаружили сразу девять открытых клубов. Протоколы составили не только в отношении владельцев заведений, но и их посетителей. И такие рейды сейчас идут по всей стране. В преддверии новогодних праздников, владельцы заведений не упускают шанс подзаработать, не закрывая их подольше, несмотря на запрет местных властей.

Тем временем Минздрав в ближайшее время планирует расширить прививочную компанию. Ожидается, что благодаря этому иммунитет от коронавируса появится у 60% россиян. Например, уже с 21 декабря в Москве смогут привиться ещё около миллиона человек - работники транспорта, энергетики, промышленности и журналисты.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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