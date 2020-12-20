Рождество отменяется: в Европе вводятся новые ограничения

Власти Британии объявили о локдауне

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 76 миллионов. Только в Соединенных Штатах за минувшие сутки выявили еще 400 тысяч новых случаев и это максимальный показатель с начала пандемии. Ограничительные меры ужесточают во многих странах.

Власти Великобритании вводят очередные коронавирусные ограничения. Жителям Лондона запретили собираться вместе на Рождество. Виной тому - новый тип новой коронавирусной инфекции, выявленный на юге и юго-востоке страны.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса. Однако власти страны не стали занимать выжидательную позицию, а решили принять меры безотлагательно. Ещё недавно жители Лондона радовались открытым театрам и музеям, и вот опять в стране локдаун, сообщает "ТВ Центр".

На другом берегу пролива Ла-Манш - во Франции - переполнены аэропорты. Из страны, где число умерших от коронавируса, перешагнуло отметку в 60 тысяч человек, стремятся уехать на каникулы. До 10 января жёсткий карантин в Германии.

А в Израиле старт национальной кампании по вакцинации дал премьер-министр. 71-летнему Биньямину Нетаньяху и министру здравоохранения государства в прямом эфире сделали инъекцию вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"