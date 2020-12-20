ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Рождество отменяется: в Европе вводятся новые ограничения

12:46
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Власти Британии объявили о локдауне

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 76 миллионов. Только в Соединенных Штатах за минувшие сутки выявили еще 400 тысяч новых случаев и это максимальный показатель с начала пандемии. Ограничительные меры ужесточают во многих странах.
Британские власти объявили локдаун после появления новой мутации коронавируса

Власти Великобритании вводят очередные коронавирусные ограничения. Жителям Лондона запретили собираться вместе на Рождество. Виной тому  - новый тип новой коронавирусной инфекции, выявленный на юге и юго-востоке страны.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что пока нет доказательств того, что новая мутация COVID-19 в Великобритании серьёзно влияет на структуру вируса. Однако власти страны не стали занимать выжидательную позицию, а решили принять меры безотлагательно. Ещё недавно жители Лондона радовались открытым театрам и музеям, и вот опять в стране локдаун, сообщает "ТВ Центр".

На другом берегу пролива Ла-Манш - во Франции - переполнены аэропорты. Из страны, где число умерших от коронавируса, перешагнуло отметку в 60 тысяч человек, стремятся уехать на каникулы. До 10 января жёсткий карантин в Германии.  

А в Израиле старт национальной кампании по вакцинации дал премьер-министр. 71-летнему Биньямину Нетаньяху и министру здравоохранения государства в прямом эфире сделали инъекцию вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
Рождество в Европе
Рождество в Европе
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.