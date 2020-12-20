Внешняя разведка России отмечает вековой юбилей

Многие операции до сих пор остаются под грифом "секретно"

Век на страже безопасности страны. 20 декабря в России профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны внешней разведки. СВР исполнилось 100 лет. Это одна из структур, без которой немыслимо существование России как сильной и независимой державы.

Многие разведчики на протяжении десятилетий выполняют сложнейшие задачи, рискуя жизнью. Большинство таких операций до сих пор остаются под грифом “секретно”, как и имена героев, которые самоотверженно защищают национальные интересы, сообщает "ТВ Центр".

Но есть и примеры, когда разведчики становятся прототипами персонажей в литературе и кинематографе. Такие произведения и фильмы знает и любит вся страна.

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