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Внешняя разведка России отмечает вековой юбилей

11:52
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Многие операции до сих пор остаются под грифом "секретно"

Век на страже безопасности страны. 20 декабря в России профессиональный праздник отмечают сотрудники и ветераны внешней разведки. СВР исполнилось 100 лет. Это одна из структур, без которой немыслимо существование России как сильной и независимой державы.
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Многие разведчики на протяжении десятилетий выполняют сложнейшие задачи, рискуя жизнью. Большинство таких операций до сих пор остаются под грифом “секретно”, как и имена героев, которые самоотверженно защищают национальные интересы, сообщает "ТВ Центр".

Но есть и примеры, когда разведчики становятся прототипами персонажей в литературе и кинематографе. Такие произведения и фильмы знает и любит вся страна.

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