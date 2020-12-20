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Трамп обвинил Китай в кибератаках на США

10:50
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Госсекретарь Майк Помпео валит всё на Россию

Сотрудники Белого дома готовили официальное заявление, в котором планировали обвинить Россию в недавних хакерских атаках. Однако в последний момент получили указание не выкладывать документ, сообщает агентство AP. Кто конкретно отменил публикацию - неизвестно. Дональд Трамп накануне заявил, что за атаками может стоять Пекин. А вот Госсекретарь США Майк Помпео уверен в причастности Москвы
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Старая история в новой обложке. Российские хакеры - вновь главная угроза американской демократии. Казалось, за время правления республиканцев, этой страшилки престали бояться. Расследование вмешательства в выборы развалилось, но пришло время воскресить мифических злодеев. На этой неделе стало известно, что органы власти США подверглись очередной масштабной кибератаке. Доказательств причастности России нет, однако госсекретарь Майк Помпео в разговоре с журналистами был категоричен.  

Достаточно сказать, что были предприняты значительные усилия по использованию части стороннего программного обеспечения для встраивания кода в системы правительства США, и, как теперь выясняется, в системы частных компаний, компаний и правительств по всему миру. Это было очень значительное усилие, и я думаю, что мы можем довольно чётко сказать, что именно русские участвовали в этой деятельности.

Похоже на разлад в политической верхушке. Помпео стал первым  членом администрации президента Дональда Трампа, который публично заявил о  связи этой кибератаки с Россией. Associated  Press стало известно, что сотрудники Белого дома подготовили заявление  о причастности Москвы к масштабной хакерской атаке, но в последний момент  получили указание его не публиковать. От кого поступил приказ - не сообщается. Однако, в это же время Дональд Трамп обнародовал своё мнение.

Я  полностью в  курсе - всё под контролем. Россия, Россия, Россия -  потому что мейнстримные медиа, в основном по финансовым причинам, боятся обсуждать возможность того, что это мог быть Китай.

Трамп уже не раз заявлял, что российские кибератаки - это выдуманное демократами прикрытие своих собственных неудач. Так было после выборов 2016 года и  так происходит сейчас, когда страна  расколота и нужен внешний враг, чтобы было с кем бороться. Российское посольство в США опубликовало свой ответ.

Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, её национальным интересам и пониманию того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит наступательных операций в виртуальной среде.

Более того, Москва активно продвигает многосторонние соглашения по кибербезопасности, готова плотно взаимодействовать с США в этой области. Ответа от Вашингтона нет. 

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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