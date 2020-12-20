В Москве стартовала акция фонда "Подари подарок"

Волонтёры поздравляют пожилых с Новым годом

Новогодняя акция благотворительного фонда "Подари подарок" проходит в столице и в Московской области. Волонтёры поздравляют тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это одинокие пенсионеры, малоимущие семьи и те, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Принять участие может каждый. Информация о том, как помочь, размещена на сайте фонда. Там есть список необходимых вещей - продукты, одежда и обувь, книги и школьные принадлежности. Подарки можно передать волонтёрам, сообщает "ТВ Центр".

Акция также проходит в Воронеже и Перми. Её проводят уже 15-й год подряд. За это время помощь получили сотни семей. Руководитель фонда "Подари подарок" Лариса Безвербная говорит, что благотворителем и дарителем может стать каждый.

"У нас участвуют в благотворительности все от пятилетних детей участвуют, которые вместе с мамами покупают другим детям игрушки, подарки, до целых коллективов, которые объединяясь вместе какие-то чудеса творят", - сказала Безвербная.

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