Тысячи огней: Крым готовится к встрече Нового года

В республике создают праздничное настроение

К празднованию Нового года активно готовят главный курорт Крыма. Набережная Ялты засияла тысячей ярких огней. На пляжах и мостовых установили красочные декорации с героями российских сказок.

На Чёрном море огни зажигают на закате. Вместе с главной ёлкой Ялты загорается вся набережная. Иллюминация с ярко выраженным жёлтым оттенком – словно продолжение солнечного дня. Правда декабрь получился дождливым. Так что тренд этого нового года – разноцветные зонты, сообщает "ТВ Центр".

Зонты и на городских гирляндах – как бы намёк – Крыму нужна вода. И вот он, долгожданный дождь. А на мокрой набережной благодаря отражению в два раза больше огней.

Иллюминация не только на земле, но и на море рядом с яхтами праздничная галера. Здесь - нарядная пальма вместо ёлки. Пряничные домики, сказочные замки, золотая Жар-птица, застывший в белом свете словно во льду фонтан, а ещё разноцветные галереи.

Новогоднее сияние от Гурзуфа до Симеиза. Здесь даже дорожка на море из красного света от ялтинского маяка как часть праздничной подсветки. Незабываемый восторг для тех, кто первый раз приехал в город счастья и приятное удивление для тех, кто давно не посещал главный курорт Крыма.

Из-за коронавируса в Крыму отменили массовые мероприятия. Но местные власти обещали создать праздничное настроение для жителей и гостей полуострова. Подсветка Ялты – только начало. В планах есть марш оркестра Дедов Морозов по улицам города и традиционный новогодний салют над морем.

Никита Васильев, "ТВ Центр".

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