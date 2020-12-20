В кальянной "Барвиха Lounge" выявили грубые нарушения мер против COVID-19

Заведение работало в 3 часа ночи

Проверяющие Объединения административно-технических инспекций выявили нарушения санитарного режима в кальянной "Барвиха Lounge", она находится в Даниловском районе Москвы. Как сообщил главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, заведение вопреки указа мэра продолжало свою работу по ночам.

"В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало обслуживать посетителей даже в три часа ночи. В заведении находилось порядка 100 гостей. Посетители курили кальяны" - рассказал Поповский.

Теперь кальянную могут закрыть на 90 дней или оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусных мер. Если выяснится, что действия администрации причинили вред здоровью посетителей, то сумма штрафа возрастёт до миллиона.

В Москве проходят регулярные рейды сотрудников ОАТИ и Роспотребнадзора в магазинах, ресторанах, развлекательных учреждениях. Нарушителей мер против коронавируса штрафуют или закрывают. Решения принимает суд на основании протоколов об административных правонарушениях.

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