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Собянин призвал москвичей не устраивать больших застолий на Новый год

12:04
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Мэр обратился к людям из группы риска

Мэр Сергей Собянин обратился к москвичам перед Новым годом. Основной посыл его заявления касался пожилых людей. Глава города попросил их по возможности оставаться дома в преддверии и на новогодних праздниках, а также быть внимательнее к своему здоровью.
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"Понятно, что хочется походить по торговым центрам, магазинам, приготовиться к праздничному столу. Что касается москвичей старшего поколения, то вообще бы по возможности воздержаться от этого", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он также призвал москвичей к осторожности непосредственно в новогоднюю ночь. "Готовясь даже к застолью, надо понимать, что большое застолье - это большой риск не только для здоровья, но и для жизни", - отметил мэр.

Напомним, что сейчас в Москве действует ряд ограничений в связи с распространением коронавируса. В частности, бары и рестораны работают до 23 часов, в театрах и кинотеатрах заполняется не более четверти залов, в транспорте и общественных местах введён масочно-перчаточный режим, школьники старших классов учатся дистанционно.

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