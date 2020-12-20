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В Москве открылись ёлочные базары

13:15
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Их более двухсот

Традиционно 20 декабря в Москве открываются ёлочные базары. В этом году их более двухсот. Увеличилось число площадок в Центральном округе столицы.
Российские звёзды показали свои ёлки

Ёлки в Москву привозят из разных регионов. В этом году ключевым поставщиком стал Пермский край, сообщил глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Цены на российские деревья колеблются от тысячи до 1 200 рублей за метр, чуть дороже будут импортные ели и сосны. Ёлку можно заказать и не выходя из дома: в столице работает несколько интернет-магазинов.

Карта ёлочных базаров размещена на официальном сайте мэра Москвы. Власти напоминают, что в точках продаж необходимо соблюдать санитарные правила.

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