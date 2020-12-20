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Клубу ГлавClub грозит штраф за нарушения на концерте "Кровостока"

14:45
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Гости не соблюдали масочный режим

Московский ГлавClub могут оштрафовать на миллион рублей после концерта группы "Кровосток". Во время выступления не соблюдались меры по борьбе с коронавирусом.
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Как сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский, более половины гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Теперь клуб оштрафуют или закроют на три месяца. Решение будет принимать суд на основании протокола об административном правонарушении.

После введения в столице ограничений, касающихся работы клубов и ресторанов, сотрудники ОАТИ и Роспотребнадзора проводят регулярные рейды по проверке соблюдения санитарных правил. Также рейды проходят в магазинах, торговых центрах и спорт-клубах.

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