Клубу ГлавClub грозит штраф за нарушения на концерте "Кровостока"

Гости не соблюдали масочный режим

Московский ГлавClub могут оштрафовать на миллион рублей после концерта группы "Кровосток". Во время выступления не соблюдались меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций Ян Поповский, более половины гостей клуба были без масок и не соблюдали социальную дистанцию. Теперь клуб оштрафуют или закроют на три месяца. Решение будет принимать суд на основании протокола об административном правонарушении.

После введения в столице ограничений, касающихся работы клубов и ресторанов, сотрудники ОАТИ и Роспотребнадзора проводят регулярные рейды по проверке соблюдения санитарных правил. Также рейды проходят в магазинах, торговых центрах и спорт-клубах.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"