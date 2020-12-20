В Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом перед праздниками

В некоторых регионах наблюдается стабилизация

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России остаётся высокой, но кардинального роста показателей в последние недели нет. Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он сообщил о стабилизации роста заболеваемости в некоторых регионах России. В частности, ситуация стала лучше в Новосибирской и Курганской областях. При этом в России есть регионы, которые находятся на достаточно высоком уровне заболеваемости. В основном речь идёт о городах-миллионниках.

В этом же интервью Мурашко сообщил, что на следующей неделе в России может начаться вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет. Вакцину смогут получить и пожилые россияне с диагнозом "сахарный диабет".

Россия первой в мире зарегистрировала и начала применять вакцину от коронавируса. В масштабной кампании по вакцинации используются два отечественных препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона".

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