Проезд в московском метро будет бесплатным в новогоднюю ночь

По Кольцевой линии будет ходить праздничный поезд

В новогоднюю ночь проезд в московском метро будет бесплатным. Об этом пишет Telegram-канал столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Также с 1 по 9 января в Москве автомобилистам не придётся платить за парковку.

Московский транспорт к празднику украсят гирляндами, а в по Кольцевой линии метро с 21 декабря запустят новогодний поезд.

20 декабря в столице традиционно открылись ёлочные базары. В этом году их стало больше. Ёлки в Москву доставляют из разных регионов, но ключевые поставщики находятся в Пермском крае. Цены на российские деревья колеблются от тысячи до 1 200 рублей за метр. Карту ёлочных базаров можно найти на официальном сайте мэра Москвы.

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