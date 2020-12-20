Объявлено о дате начала вакцинации пожилых россиян

Прививку смогут сделать и больные сахарным диабетом

Вакцинация от коронавируса россиян старше 60 лет может начаться на следующей неделе. Этого не исключил министр здравоохранения Михаил Мурашко. "Да, мы надеемся на это", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Россия-1".

Вакцину смогут получить и пожилые россияне с диагнозом "сахарный диабет". Сейчас завершаются клинические испытания вакцины среди людей старше 60 лет.

Напомним, что Россия стала первой в мире страной, где была зарегистрирована вакцина от коронавируса. Также наша страна первой начала масштабную вакцинацию населения. Сейчас в кампании по вакцинации используются два препарата – "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". На подходе – ещё несколько вакцин от российских научных центров.

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