Жители Лондона бегут из города после объявления локдауна

На дорогах образовались пробки

Жители Лондона массово покидают город после введения новых ограничений. Местная пресса пишет, что большие толпы людей замечены на крупных вокзалах британской столицы. Также наблюдаются заторы из автомобилей на основных вылетных магистралях.

Лидер партии Brexit Найджел Фараж сравнил происходящее с тем, что творилось в Лондоне во время начала Второй мировой войны. Политик считает, что исход горожан – дело рук премьер-министра Бориса Джонсона, который вечером 19 декабря объявил о введении в Лондоне и ряде регионов страны режима тотальных ограничений.

Правительство Британии ввело четвёртый, максимальный уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии. Закрываются все магазины, кроме продовольственных, парикмахерские, спортзалы, предприятия питания. Кроме того, власти отменили все послабления по случаю Рождества: людям запрещено собираться большим компаниями.

Ограничения связаны с выявлением нового типа коронавируса. Он ещё не изучен подробно, но известно, что вирус распространяется на 70% быстрее обычного штамма. В связи с этим многие европейские страны уже приостановили авиасообщение с Британией.

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