Путин приехал в штаб-квартиру СВР поздравить разведчиков с праздником

20 декабря - День работников органов безопасности

В День работников органов безопасности России президент Владимир Путин приехал в штаб-квартиру Службы внешней разведки. Она отмечает в этом году свой столетний юбилей.

Глава государства поздравил всех причастных к работе в органах безопасности и особо отметил роль разведчиков. "За прошедший век разведчики внесли неоценимый вклад в обеспечение безопасности государства, самоотверженно выполняли сложнейшие задачи, результаты которых порой оказывали влияние на ход всей нашей, да и, пожалуй, подчас и мировой истории", - сказал Путин.

Желаю успехов всем, кто защищает Россию, наш народ от внешних и внутренних угроз, отстаивает суверенитет и национальные интересы, и для кого безопасность и благополучие Родины были, есть и будут главным делом всей жизни.

Президент также выразил уверенность в том, что Служба внешней разведки продолжит гибко реагировать на изменяющуюся обстановку в мире, выявлять и нейтрализовывать потенциальные угрозы.

Внешняя разведка остаётся одной из структур, без которой немыслимо существование России как сильной и независимой державы. Большинство проводимых разведчиками операций до сих пор остаются под грифом “секретно”, как и имена героев, которые самоотверженно защищают национальные интересы.

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