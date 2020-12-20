Молодая жена Петросяна кардинально сменила имидж

Татьяну Брухунову всё реже критикуют за внешний вид

Татьяна Брухунова успевает не только воспитывать сына Вагана, но и удивлять поклонников своими преображениями. Новый образ молодой жены Евгения Петросяна покорил её поклонников.

На фото, опубликованном в соцсети, Брухунова позирует в пышном платье и с короной на голове.

На шее красуется чёрный бант, а в руке молодая мама держит зеркальце, у которого мысленно спрашивает: "Я ль на свете всех милее?"

Пользователи Сети осыпали супругу юмориста комплиментами.

Раньше Татьяну критиковали за её внешний вид – мол, одеваетесь как бабушка. Но какое-то время назад она изменилась и заявила: "Не хочу превращаться в наседку, которая не интересна даже своим детям". С тех пор фотографии Брухуновой всё реже подвергают критике её подписчики.

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