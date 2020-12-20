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Европейские страны прекращают транспортное сообщение с Британией

17:38
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Всему виной - новый штамм вируса

Транспортная компания "Евростар" приостановила движение поездов между Лондоном, Брюсселем и Амстердамом. Бельгия, Голландия и Италия прекращают все виды сообщения с Британией. Германия, Литва и Австрия планируют принять такое же решение в ближайшее время.
Британские власти объявили локдаун после появления новой мутации коронавируса

Авиакомпании, в том числе British Airways, KLM и EasyJet, также объявляют об отмене рейсов между лондонскими и голландскими и бельгийскими, а также итальянскими и австрийскими аэропортами.

Это связано с распространением в Лондоне и на юго-востоке Англии нового штамма коронавируса. Накануне, 19 декабря премьер Британии Борис Джонсон объявил о локдауне в опасных регионах.

После введения жёстких ограничений жители Лондона покидают город. На вылетных шоссе образовались гигантские пробки, на вокзалах скопились десятки тысяч людей.

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