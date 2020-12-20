Калашникова упала в обморок после разговора с 75-летней любовницей Шаляпина

Чем женщина довела певицу?

75-летняя избранница Прохора Шаляпина довела до обморока Анну Калашникову. Так утверждает сама певица и модель.

Всё произошло на презентации клипа Калашниковой. Финал вечеринки обернулся нешуточным скандалом. После разговора по телефону с Аллой Пеняевой певице стало плохо.

Бывшая и нынешняя избранницы певца обсуждали эпизодическую роль 75-летней женщины в клипе Калашниковой. По первоначальной задумке, она должна была лежать в гробу, но отказалась от такого сценария. В итоге с помощью компьютерной графики Пеняеву всё-таки "убили" – она провалилась сквозь землю.

Видимо после претензий, высказанных Пеняевой по телефону, Калашниковой стало плохо. "После её телефонных скандалов у меня были сильные головокружения, пришлось обратиться к бригаде медиков, которая дежурила на моей презентации. Мы с Прохором давно расстались, не понимаю, что ей от меня надо", - приводит слова Калашниковой kp.ru ("Комсомольская правда").

Несколько лет назад у певицы и модели Анны Калашниковой был неудачный роман с Прохором Шаляпиным. Молодые давно расстались, а на днях Калашникова представила публике нового жениха – бизнесмена Ивана Семёнова, который тоже снялся в новом клипе певицы.

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