В Петербурге осталось менее 1% коек для больных коронавирусом

Медицинская система города достигла пика возможностей

В Санкт-Петербурге осталось 27 коек для больных коронавирусом, это менее 1% выделенных для пациентов c COVID-19 мест в больницах. Такие данные содержатся в материалах Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

В последние недели в Петербурге сохранялась стойкая тенденция роста числа больных. Число госпитализаций также росло, последние данные такие – за неделю попали в больницы 6 139 пациентов с коронавирусом.

Таким образом, медицинская система Петербурга практически достигла предела своих возможностей. Сейчас две трети коечного фонда отвели больным со среднетяжёлым течением болезни, ещё треть - с тяжёлыми случаями.

Всего в городе на Неве за время пандемии выявлено 200 813 инфицированных, умерли от последствий болезни 6 840 человек. Санкт-Петербург занимает второе место по числу больных и умерших после Москвы.

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