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Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились

18:38
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Их не смущает разница в возрасте

Илья Авербух и Лиза Арзамасова оформили свои отношения официально. Актриса поделилась коротким видео с торжественной церемонии у себя в Instagram. Подпись гласит: "Маршрут построен".
"Отношения развиваются": Авербух ответил на слухи о свадьбе с Арзамасовой

Авербух пришёл на свадьбу в футболке и тёмном пиджаке, Арзамасова предпочла более строгий наряд – платье небесно-голубого цвета. Во время церемонии молодая невеста смахнула слезу.

47-летний фигурист начал встречаться с 25-летней актрисой весной этого года. Многие не верили в этот союз, но пара не обращала внимания на сплетни.

Для Лизы этот брак стал первым, а для Авербуха - вторым. Фигуриста связывали узы с коллегой по цеху Ириной Лобачёвой. В этом браке в 2004 году появился на свет сын Мартин.

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