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К Москве приближается "ныряющая Гретта"

19:43
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Циклон из Европы принесёт мощные снегопады

К концу следующей недели Москву засыплет снегом. К столичному региону приближается европейский циклон "Грета". Ожидаются снегопады, метели, заносы на дорогах и, как следствие, транспортный коллапс. Но любителям зимних видов спорта циклон подарит хорошее настроение.
Москвичей предупредили о гололеде и снегопаде

Высота снежного покрова вырастет до 20 сантиметров, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"В пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдёт через Москву, погода резко ухудшится - на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" со снежными заносами и перемётами на дорогах", - сообщил синоптик.

Температура будет в рамках климатической нормы – от 4 до 7 градусов мороза. Ветер может усилиться до 10-15 метров в секунду.

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