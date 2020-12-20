К Москве приближается "ныряющая Гретта"

Циклон из Европы принесёт мощные снегопады

К концу следующей недели Москву засыплет снегом. К столичному региону приближается европейский циклон "Грета". Ожидаются снегопады, метели, заносы на дорогах и, как следствие, транспортный коллапс. Но любителям зимних видов спорта циклон подарит хорошее настроение.

Высота снежного покрова вырастет до 20 сантиметров, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"В пятницу и в ночь на субботу, с выходом "ныряющей Греты", центр которой пройдёт через Москву, погода резко ухудшится - на москвичей и жителей Центральной России обрушатся мощные снегопады и метели с ухудшением видимости до "молока" со снежными заносами и перемётами на дорогах", - сообщил синоптик.

Температура будет в рамках климатической нормы – от 4 до 7 градусов мороза. Ветер может усилиться до 10-15 метров в секунду.

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