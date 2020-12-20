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До "великого соединения" Юпитера и Сатурна остаётся менее суток

19:22
  • воскресенье
  • 20 декабря 2020

Планеты выстроятся в одну линию 21 декабря

"Великое соединение" Юпитера и Сатурна произойдёт около 17 часов по московскому времени 21 декабря. Это уникальное явление можно будет наблюдать на территории России, но москвичам вряд ли удастся насладиться этим зрелищем – небо над столицей с большой долей вероятности будет затянуто тучами.
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В последний раз аналогичное сближение планет произошло в 1226 году, а следующее подобное событие ожидается в 2080 году. С Земли это явление будет выглядеть как яркая двойная звезда. При этом планеты будут находиться на своих орбитах и расстояние между ними не изменится.

В Москве сблизившиеся Сатурн и Юпитер будут находиться на высоте пяти градусов над горизонтом на юго-западе. Чуть выше увидеть "великое соединение" можно будет наблюдать на юге России.

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