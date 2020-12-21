Военные досрочно сдали инфекционный медцентр в Южно-Сахалинске

Он укомплектован новейшей техникой

В Южно-Сахалинске досрочно сдан в эксплуатацию медицинский инфекционный центр. Это уже 30-е по счету учреждение, построенное военными специалистами с начала ухудшения эпидемиологической обстановки в стране, передает "ТВ Центр".

Центр полностью укомплектован новейшей медицинской техникой, аппаратами ИВЛ, цифровым рентгеновским комплексом, портативным ультразвуковым сканером, сложным лабораторным оборудованием для эндоскопии и взятия анализов. При строительстве использовались эффективные технологии защиты от распространения вирусов. Здания возводились с учетом сейсмической активности региона.

А в Хакасии военные врачи вылечили более 200 человек с подтвержденным диагнозом КОВИД-19. Мобильный госпиталь развернут на базе реабилитационного центра в городе Черногорск. Туда доставляют пациентов из 12 больниц региона.

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