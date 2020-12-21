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Россия доставила в Карабах 300 кубометров стройматериалов

08:59
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Новая партия груза ожидается в ближайшее время

МЧС России доставило в Нагорный Карабах 300 кубометров стройматериалов. Гуманитарный груз прибыл по железной дороге, а затем на автомобилях был перевезен в распределительные пункты вблизи крупных городов региона.
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В ближайшее время ожидается еще одна поставка с пиломатериалами, электростанциями, автоцистернами и бытовыми принадлежностями, сообщает "ТВ Центр".

Российские миротворцы продолжают разминирование территории. В Карабахе уже обезврежены более 8 тысяч взрывоопасных предметов. Обследовано 238 гектаров, свыше 90 километров дорог и 400 зданий.

А в Степанакерте завершено строительство блочно-модульного городка для наших военных. Он рассчитан на 250 человек. Для проживания созданы все необходимые условия. Есть спортзал, медпункт, столовая, комната досуга и даже баня.

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