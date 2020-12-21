ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные провели урок русского языка для детей сирийского Эль-Камышлы

09:23
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Учащиеся также получили подарки

Российские военные в сирийском городе Эль-Камышлы провели для школьников урок русского языка. Он был организован по просьбе местных властей, сообщает "ТВ Центр".
Российские военные помогают беженцам вернуться в свои дома в Сирии

В занятии, которое проходило со строгим соблюдением мер санитарной безопасности, приняли участие более 40 учеников, хотя желающих было гораздо больше.

Русский язык стал очень популярен в городе после его освобождения от боевиков при поддержке российских ВКС. Сотрудники военной полиции рассказали школьникам об истории и географии нашей страны, а также о развитии двусторонних отношений. В завершение урока дети получили в подарок рюкзаки с учебными принадлежностями, а преподаватели - пособия по русскому языку.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
Российские военные в Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.