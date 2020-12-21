Российские военные провели урок русского языка для детей сирийского Эль-Камышлы

Учащиеся также получили подарки

Российские военные в сирийском городе Эль-Камышлы провели для школьников урок русского языка. Он был организован по просьбе местных властей, сообщает "ТВ Центр".

В занятии, которое проходило со строгим соблюдением мер санитарной безопасности, приняли участие более 40 учеников, хотя желающих было гораздо больше.

Русский язык стал очень популярен в городе после его освобождения от боевиков при поддержке российских ВКС. Сотрудники военной полиции рассказали школьникам об истории и географии нашей страны, а также о развитии двусторонних отношений. В завершение урока дети получили в подарок рюкзаки с учебными принадлежностями, а преподаватели - пособия по русскому языку.

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