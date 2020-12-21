Россиян предупредили об ограничениях после вакцинации от коронавируса

Особенно строгие правила в первый день после прививки

Роспотребнадзор предупредил россиян об ограничениях, которые следует соблюдать после вакцинации от коронавируса. Особенно строго правил надо придерживаться в первые несколько дней после прививки.

"Следует избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев, употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать аллергическую реакцию", - цитирует пояснение пресс-службы Роспотребнадзора РИА Новости.

Специалисты предупреждают об осторожности: в частности, рекомендуется неделю воздерживаться от больших физических нагрузок – а в первые дни после прививки не принимать горячие ванны и не посещать бани или сауны. Также в первые три дня после укола надо воздержаться от спиртного – да и в последующие дни не злоупотреблять алкоголем. Также нельзя принимать лекарства, угнетающие иммунную систему.

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