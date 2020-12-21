Онищенко: каникулы укрепят семьи и сдержат эпидемический процесс

Депутат нашел плюсы в длинных выходных

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что продолжительные новогодние каникулы могут положительно сказаться на предотвращении распространения коронавирусной инфекции, а также укрепят семьи.

Парламентарий заявил, что в этом году россиянам из-за непростой эпидемиологической ситуации придется остаться дома, поскольку массовые гуляния проводиться не будут. Депутат привел в пример прошлогодние мероприятия в Москве, передает РИА Новости.

"Вот я вспоминаю прошлый новый год, весь Охотный ряд, начиная от Большого театра и до "Пушкина" по Тверской, был закрытый, там одновременно находилось по меньшей мере сотня тысяч людей это точно. Там работали аттракционы, всякого рода развлечения, это было нормально, хорошо. А в этом году все будут больше по домам, пообщаются друг с другом, это укрепит во многом наши семьи и сдержит эпидемический процесс", - заявил Онищенко.

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