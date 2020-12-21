ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российскую вакцину "Спутник V" начали производить в Казахстане

08:42
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Массовая вакцинация начнется в феврале

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начали производить в Казахстане. Как сообщили в правительстве республики, производство развернуто на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.
Путин пообещал помочь странам СНГ с вакцинацией от коронавируса

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского кабмина.

В правительстве напомнили, что выпуск препарата, разработанного центром имени Гамалеи, начали на основании договоренностей между президентами России и Казастана Владимиром Путиным и Касым- Жомартом Токаевым.

Два миллиона доз вакцины "Спутник V" будет произведено на предприятии в несколько этапов. Массовую вакцинацию от коронавируса в республике планируется начать в феврале. В первую очередь прививку получат медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов и социальных учреждений, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Вакцина "Спутник V"
Вакцина "Спутник V"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.