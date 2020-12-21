Российскую вакцину "Спутник V" начали производить в Казахстане

Массовая вакцинация начнется в феврале

Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" начали производить в Казахстане. Как сообщили в правительстве республики, производство развернуто на базе Карагандинского фармацевтического комплекса.

"Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин посетил Карагандинский фармацевтический комплекс, где дал старт производству вакцины "Спутник V", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского кабмина.

В правительстве напомнили, что выпуск препарата, разработанного центром имени Гамалеи, начали на основании договоренностей между президентами России и Казастана Владимиром Путиным и Касым- Жомартом Токаевым.

Два миллиона доз вакцины "Спутник V" будет произведено на предприятии в несколько этапов. Массовую вакцинацию от коронавируса в республике планируется начать в феврале. В первую очередь прививку получат медработники, педагоги, студенты, сотрудники правоохранительных органов и социальных учреждений, передает ТАСС.

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