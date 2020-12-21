Соседи рассказали о второй беременности молодой жены Петросяна

Но единого мнения на этот счет у них нет

Теща Евгения Петросяна Ольга отправилась в Москву, чтобы побыть с дочерью и внуком. Однако соседи женщины предполагают, что молодая супруга юмориста Татьяна Брухунова пригласила маму в гости, чтобы та помогла ей во время второй беременности.

В Туле, на родине 31-летней Брухуновой, журналисты пообщались с соседями ее матери и услышали сразу несколько версий о личной жизни супруги Петросяна. Кто-то предполагает, что Татьяна лишь планирует вторую беременность, а некоторые считают, что она уже находится в "интересном" положении.

"Татьяна второго ребенка собирается рожать, поэтому Ольга и поехала в Москву. Петросян Татьяне всегда нравился. Когда она училась еще в школе, классе девятом, а может десятом, то она говорила, что любит юмориста", - рассказала соседка тещи Петросяна.

При этом сам Петросян недавно назвал "уткой" версии о второй беременности супруги.

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