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Галкин потратил первые гонорары на машину за 130 тысяч долларов

09:39
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

О покупке рассказал Аркадий Укупник

Музыкант Аркадий Укупник рассказал, как юморист Максим Галкин потратил свой первый гонорар на элитный автомобиль. Композитор вспомнил об этом, обсуждая внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова.

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Укупник заявил, что старшего внука Примадонны нельзя назвать "золотым ребенком" - молодой человек умеет зарабатывать деньги и разумно их тратить. Композитор отметил, что Никита Пресняков постоянно самосовершенствуется, снимается на телевидении и даже является солистом собственной группы.

"Он научился монтировать как режиссер. У него группа. Он музыкант. Великолепно поет. Он снимается на телевидении", - перечислил Укупник.

По его словам, внук Пугачевой не стремится тратить деньги на предметы роскоши, как в свое время делал муж Примадонны Максим Галкин.

"Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил "Бентли" за 130 тысяч долларов", - сказал Укупник.

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