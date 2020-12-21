Галкин потратил первые гонорары на машину за 130 тысяч долларов

О покупке рассказал Аркадий Укупник

Музыкант Аркадий Укупник рассказал, как юморист Максим Галкин потратил свой первый гонорар на элитный автомобиль. Композитор вспомнил об этом, обсуждая внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова.

Укупник заявил, что старшего внука Примадонны нельзя назвать "золотым ребенком" - молодой человек умеет зарабатывать деньги и разумно их тратить. Композитор отметил, что Никита Пресняков постоянно самосовершенствуется, снимается на телевидении и даже является солистом собственной группы.

"Он научился монтировать как режиссер. У него группа. Он музыкант. Великолепно поет. Он снимается на телевидении", - перечислил Укупник.

По его словам, внук Пугачевой не стремится тратить деньги на предметы роскоши, как в свое время делал муж Примадонны Максим Галкин.

"Я помню, как Макс Галкин на первые свои гонорары, я был свидетелем, приехал и купил "Бентли" за 130 тысяч долларов", - сказал Укупник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"