ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ротару решила продать отель в Крыму за 25 миллионов евро

09:18
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Самый дешевый номер в гостинице стоит 16 тысяч рублей в сутки

София Ротару избавляется от недвижимости в Крыму. Певица выставила на продажу принадлежащий ей отель и квартиру в Ялте.
"Уйди отсюда!": Ротару прилюдно нагрубила помощнику на "Песне года"

Ранее стало известно, что артистка осталась без концертов – и, тем не менее, отказалась урезать свои гонорары. В то же время, она выступила в России на "Песне года" бесплатно.

Однако кризис не отступает, и недвижимость уходит с молотка. По данным телеканала НТВ, крымский отель "Вилла София" выставлен на продажу за 25 миллионов евро. Объявлений о продаже гостиницы в открытом доступе нет – цену озвучивают лишь состоятельным покупателям. По некоторым данным, продаст Ротару и свою квартиру с гаражом в Ялте.

На "Вилле София" останавливались, в основном, знаменитости. В частности, здесь отдыхали певец Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник. Номер люкс в этой гостинице обходится в 80 тысяч рублей в сутки, а самый "бюджетный" отдых в отеле стоит 16 тысяч.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
София Ротару
София Ротару
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.