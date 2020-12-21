Ротару решила продать отель в Крыму за 25 миллионов евро

Самый дешевый номер в гостинице стоит 16 тысяч рублей в сутки

София Ротару избавляется от недвижимости в Крыму. Певица выставила на продажу принадлежащий ей отель и квартиру в Ялте.

Ранее стало известно, что артистка осталась без концертов – и, тем не менее, отказалась урезать свои гонорары. В то же время, она выступила в России на "Песне года" бесплатно.

Однако кризис не отступает, и недвижимость уходит с молотка. По данным телеканала НТВ, крымский отель "Вилла София" выставлен на продажу за 25 миллионов евро. Объявлений о продаже гостиницы в открытом доступе нет – цену озвучивают лишь состоятельным покупателям. По некоторым данным, продаст Ротару и свою квартиру с гаражом в Ялте.

На "Вилле София" останавливались, в основном, знаменитости. В частности, здесь отдыхали певец Борис Моисеев и поэт-песенник Илья Резник. Номер люкс в этой гостинице обходится в 80 тысяч рублей в сутки, а самый "бюджетный" отдых в отеле стоит 16 тысяч.

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