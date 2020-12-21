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В Москве вылечились еще 4798 пациентов с коронавирусом

09:40
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Общее число выздоровевших превысило 572 тысячи человек

Московские врачи выписали из больниц за сутки 4798 пациентов, у которых ранее был выявлен коронавирус. Всего в столице с начала пандемии вылечились от COVID-19 более 572 тысячи человек.
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"В столице выздоровели еще 4798 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 572 541", - говорится в сообщении оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

Отсутствие заболевания подтверждается специальными тестами, которые пациенты проходят перед выпиской. Выздоровевшим москвичам напоминают, что они могут стать волонтерами и помогать тем, кто проходит лечение от COVID-19 на дому. А тем, у кого нет хронических заболеваний и отрицательные анализы на гепатит и ВИЧ, предлагают стать донорами плазмы.               

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