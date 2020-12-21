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Мясников оценил опасность нового штамма коронавируса

10:08
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

По мнению ученых, новый штамм на 70% заразнее

Врач Александр Мясников прокомментировал появление в Великобритании нового штамма коронавируса, который может оказаться на 70% заразнее обычного.

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Телеведущий заявил, что в свойстве нового штамма распространяться быстрее предыдущих нет ничего удивительного. По словам Мясникова, вирус и дальше будет набирать скорость распространения, но при этом терять силу.

"Очевидно, что, проходя через массы людей и их иммунную систему, через зарождающийся коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше. При этом он набирает скорость, но теряет силу", - сказал врач.

Он отметил, что новых штаммов сейчас бояться не следует – созданные вакцины против одного генотипа вируса действуют и на другие.

Мясников добавил, что отгораживаться от Великобритании и закрывать с ней границы бессмысленно – мутация, наверняка, уже вышла за пределы Соединенного Королевства.

В середине декабря в Великобритании зафиксировали новый штамм коронавирусной инфекции. Предполагается, что он может быть на 70 процентов заразнее обычного. При этом нет доказательств его повышенной опасности с точки зрения смертности и госпитализации, а также сведений о том, что он иначе реагирует на вакцины.

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