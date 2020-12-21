Масштабная вакцинация от COVID-19 набирает обороты по всей России

В столице сейчас работают 70 пунктов вакцинации

В Москве в понедельник стартовала запись на вакцинацию для новых категорий граждан. Обезопасить себя смогут ещё около миллиона жителей столицы - это работники энергетики, транспорта, промышленности и СМИ. Масштабная прививочная кампания набирает обороты по всей стране.

Через колл-центры поликлиник, госуслуги Москвы или через портал ЕМИАС – способов записаться на прививку много. В общей сложности, сейчас в Москве работают 70 пунктов вакцинации. И в ближайшие две недели в столице планируют привить около миллиона горожан. Сначала вакцина от коронавируса была доступна людям из основной группы риска: медикам, педагогам и соцработникам. Следом к ним присоединились сотрудники МФЦ, учреждений культуры и сферы торговли. А с понедельника запись на прививку открыта и для работников промышленных предприятий, энергетики, транспорта, а также средств массовой информации. Тем временем новые партии вакцины продолжают поступать в другие регионы.

Прививку поставили, вручают специальную брошюру – в ней правила поведения после вакцинации - рекомендации Роспотребнадзора. Важно избегать стрессов для организма, таких как переохлаждение и перегрев. Также желательно исключить из рациона продукты, которые могут вызвать аллергическую реакцию. А еще до и после прививки не следует употреблять крепкие напитки. Впрочем, этим людям все это понятно и так, они сами врачи.

"Я ждал этого с августа, когда эта вакцина была зарегистрирована, поэтому решил привиться один из первых. В назидание всем остальным, чтобы люди не боялись, шли и смело делали прививку, чтобы мы победили эту болезнь раз и навсегда", - говорит заведующий хирургическим отделением поликлиники ГУЗ "Липецкая ГБ СМП №1" Александр Зорин.

Эти контейнеры доставляют самолетом военно-транспортной авиации. Очередная партия "Спутник V" поступила в еще 7 регионов Урала, Сибири и Алтайского края. В общей сложности 3250 доз. Они для военнослужащих. Вакцинацию первым компонентом здесь планируется завершить к 30 декабря.

"В первую очередь вакцинации подлежат медицинские работники, оказывающие непосредственную помощь в "красной зоне" и работающие с больными с новой коронавирусной инфекцией", - сообщил исполняющий обязанности начальника медицинской службы Центрального военного округа, подполковник Дмитрий Перминов.

Как это делают в Хакасии. Сюда, в мобильный госпиталь, пациенты поступают по направлению от участковых терапевтов с результатами компьютерной томографии и уже подтверждённым диагнозом, порой, в очень сложном состоянии. Ведь, несмотря на, казалось бы, полевые условия, все необходимое оборудование под рукой. И даже своя ПЦР-лаборатория.

А в Южно-Сахалинске завершилась большая стройка. Здесь досрочно сдали в эксплуатацию медицинский инфекционный центр. Оборудованный по последнему слову техники, госпиталь максимально защищен от распространения вирусов. Специальные шлюзы – тамбуры - и перед каждой палатой, и перед процедурными. А пищу и лекарства в боксы будут передавать через настенные консоли. Это уже 30-й по счету центр, построенный военными с начала распространения коронавируса в стране.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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