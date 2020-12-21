ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве начали прививать от коронавируса новые категории горожан

09:53
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

С 21 декабря запись стала доступна для работников еще четырех сфер

В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. С 21 декабря привиться могут работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, в Москве созданы все условия для того, чтобы защититься от коронавируса смогло максимально большое количество людей из основных групп риска.

"На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19", - напомнила Ракова.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась с 5 декабря. Ранее привиться могли работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, культуры, торговли и сферы услуг.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.