В Москве начали прививать от коронавируса новые категории горожан

С 21 декабря запись стала доступна для работников еще четырех сфер

В Москве открылась запись на вакцинацию от коронавируса для новых категорий граждан. С 21 декабря привиться могут работники промышленных предприятий, энергетики, транспорта и СМИ.

Как рассказала заммэра столицы Анастасия Ракова, в Москве созданы все условия для того, чтобы защититься от коронавируса смогло максимально большое количество людей из основных групп риска.

"На базе взрослых поликлиник развернуто 70 прививочных пунктов, где можно сделать прививку от COVID-19", - напомнила Ракова.

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Москве началась с 5 декабря. Ранее привиться могли работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты, МФЦ, культуры, торговли и сферы услуг.

Записаться на вакцинацию можно на порталах mos.ru и emias.info, в приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва".

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