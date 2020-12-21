Более 20 стран закрылись от Великобритании из-за мутации коронавируса

Новый штамм агрессивнее предыдущего

Более двадцати стран приостановили сообщение с Великобританией. Среди них - 14 государств Евросоюза. Причиной стало необычайно быстрое распространение нового штамма COVID-19. По словам медиков, эта мутация коронавируса на 70% опаснее прежней. В королевстве объявлен высший уровень ограничительных мер.

На вокзалах Лондона толпы у касс, давка в очереди на посадку. Каждый, кто планировал провести Рождество в Европе, отчаянно пытается "запрыгнуть в последний вагон".

"Я согласен, это не очень ответственно - то, как я поступаю. Потому что британцы хотели бы, чтобы новый коронавирус остался на острове и не распространялся дальше. Но я не видел свою семью больше 4 месяцев. И не знаю, когда еще увижу", - говорит житель Лондона.

Власти Британии признали - на острове зафиксирован новый штамм коронавируса. На 70 процентов более заразный, чем COVID-19, он уже распространился на всей территории Королевства, включая Шотландию и Уэльс. И теперь грозит другим странам.

"Новый штамм COVID-19 вышел из-под контроля. Поэтому сейчас люди должны вести себя так, как будто у них уже есть вирус, особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений. И только так мы сможем контролировать ситуацию", - говорит министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С этого понедельника границы для британцев закрывают более 20 государств. На 48 часов, но это пока, приостановила все сообщение Франция. На 72 - Канада. До января отменены рейсы в Италию и Нидерланды. И на неопределенный срок в Австрию и Германию. Накануне пассажирам из Великобритании пришлось провести ночь в апорту в ожидании тестов на COVID.

Семидневный карантин для всех прибывших из Великобритании уже ввела Греция. Улететь пока можно только в Испанию и Португалию. Но и там, вероятно, скоро примут более жесткие меры.

"Очень грустно, что все это происходит в Рождество. И вы не можете встретиться со своей семьей. Хуже всего тем, кто сейчас в Лондоне", - говорит студент Оливер Бэджем.

Премьер Борис Джонсон, которого теперь называют "похитителем Рождества", уже объявил в Лондоне и еще нескольких юго-восточных районах Англии четвертый - самый строгий - уровень локдауна. Выходить из дома можно только по необходимости. Закрыты все рестораны, пабы, тренажерные залы и непродовольственные магазины. Что уже привело к протестам в Лондоне

Теперь по всей стране выставлены полицейские патрули. Перемещение в зону с уровнем 4 локдауна запрещено. Даже в рождественские праздники.

"Думаю, это правильный шаг. Потому что все происходящее выглядит довольно серьезным. И мы точно не хотим, что наши больницы были перегружены. Ведь как тогда вылечить всех?" – задается вопросом местный житель.

Как лечить от нового штамма коронавируса пока не понятно. По данным ученых, мутация вируса куда агрессивнее своего первоначального варианта.

"Коронавирус меняется, мутирует. И нам нужно приспосабливаться. Хорошая новость пока состоит в том, что новый штамм, видимо, не вызывает каких-то серьезных последствий. И, судя по всему, вакцина должна работать и против него. Но да - это трудное время", - говорит бывший научный советник правительства Великобритании Марк Уолпорт.

Новые ограничения, по данным прессы, могут растянуться на месяцы. Лидеры ЕС сегодня собираются провести экстренную встречу, чтобы понять, что делать дальше. Уже известно: первые пациенты с мутировавшим вирусом зарегистрированы в Дании, Италии, Нидерландах и Австралии.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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