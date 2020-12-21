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Британия и ЕС не могут договориться о сделке

11:52
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Что обсуждают Лондон и Брюссель?

Одной из проблем для Великобритании в новом году станут новые условия торговли с Евросоюзом. Представители Лондона так и не успели договориться о заключении взаимовыгодной сделки, передает "ТВ Центр".
Европейские страны прекращают транспортное сообщение с Британией

Переходный период в отношениях между королевством и ЕС завершается 31 декабря. Камнем преткновения стали вопросы равного доступа компаний на рынки и права европейских стран ловить рыбу в британских водах. В настоящее время 30 процентов французских рыболовных судов работают именно там.

В понедельник переговоры продолжатся, однако в Европарламенте уже заявили, что не смогут ратифицировать соглашение как минимум до середины января. А это значит, что торговлю между Британией и ЕС придётся вести по общим правилам Всемирной торговой организации – с применением всех пошлин и квот.

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