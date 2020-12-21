Трамп продлил финансирование правительства США на один день

"Шатдаун" удалось избежать

Избежать коллапса - на этот раз внутриполитического - экстренно пытаются и в США. Накануне истёк срок финансирования федерального правительства. И всё из-за того, что в Конгрессе до сих пор не могут согласовать бюджет. Сейчас так называемый "шатдаун" отодвинут до вторника - Дональд Трамп подписал закон о временном бюджете сроком на один день.

Дональд Трамп спас Америку от шадтауна! Во всяком случае на один день. Президент подписал декларацию, которую с трудом согласовали в Конгрессе. Республиканцы и демократы сумели преодолеть разногласия, но лишь на 24 часа. До повторения ситуации 2018, когда на 34 дня многих госслужащих просто отправили в отпуск без содержания всего один шаг - подчеркивают эксперты. Пока конгрессмены ведут ожесточенные споры о том, каким же должен быть бюджет 2021 года, некоторым американцам не хватает средств на элементарные расходы, пишет британская Guardian.

"Во многих американских семьях из-за пандемии и её экономических последствий в этом году нет средств на подготовку к Рождеству, подарки и праздничный ужин, что особенно сильно разочаровывает детей. В Техасе, Пенсильвании и других штатах выстроились пугающие очереди за бесплатными продуктами", - отмечает СМИ.

Ключевой вопрос - выделение рекордного по размеру пакета финансовой помощи. Минфин готов направить на это почти 900 миллиардов долларов. Но вот кому давать деньги - главный повод для разногласий. Одни конгрессмены предлагают стимулировать бизнес. Другие - увеличить размер пособий по безработице. Голосование - в понедельник вечером. Бюджетный процесс, впрочем, занятие откровенно говоря, рутинное. Куда интереснее для американских "ястребов" бороться с мнимой российской угрозой в лице не менее мнимых хакеров.

При этом у голосовавших за Трампа американцев к Байдену вполне прямой и конкретный вопрос - как быть с расследованием темных делишек на Украине сына избранного американского президента Хантера? Никак - в своей излюбленной манере ответила будущий пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки.

"Он не будет обсуждать расследование в отношении своего сына с кем-либо из кандидатов на пост генерального прокурора", - сказала она.

Таких кандидатов, кстати, несколько. В том, что все они будут сговорчивыми, эксперты не сомневаются. Вот и генералы Пентагона в надежде удержать руководящие посты быстро уловили информационные тренды команды нового президента - Военно-морской флот США примет "более агрессивную" военную стратегию против России и Китая.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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