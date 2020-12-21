Краснодарский край завалило снегом

Последствия стихии устраняют

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов. На регион обрушился мощный циклон, за ночь в столице края выпало 20 сантиметров осадков, передает "ТВ Центр".

В аэропорту Краснодара из-за непогоды задержано 12 рейсов - это нарушило планы полутора тысяч человек. Коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищают дороги и обрабатывают асфальт противогололедными реагентами.

Замело и другие города региона - в Анапе такого снегопада не видели больше 15 лет. На особом контроле магистрали и трассы в предгорных районах - вблизи Сочи возникла угроза схода лавин.

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