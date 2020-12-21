ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Краснодарский край завалило снегом

12:07
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Последствия стихии устраняют

В Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение из-за снегопадов. На регион обрушился мощный циклон, за ночь в столице края выпало 20 сантиметров осадков, передает "ТВ Центр".

В аэропорту Краснодара из-за непогоды задержано 12 рейсов - это нарушило планы полутора тысяч человек. Коммунальные службы в круглосуточном режиме расчищают дороги и обрабатывают асфальт противогололедными реагентами.

Замело и другие города региона - в Анапе такого снегопада не видели больше 15 лет. На особом контроле магистрали и трассы в предгорных районах - вблизи Сочи возникла угроза схода лавин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
Снегопад
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.