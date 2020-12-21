Как Крым стал главной здравницей страны

Санатории и дома отдыха открывались по всему полуострову

Как и почему Крым стал главной здравницей страны? Ровно 100 лет назад был принят декрет "Об использовании полуострова для лечения трудящихся". Первых постояльцев начали принимать в бывших императорских дворцах и княжеских резиденциях. Уже через год санатории стали появляться у министерств, предприятий и творческих союзов.

Переодетые в белоснежные штаны и рубахи, крестьяне испытывали настоящий культурный шок. Санаторные палаты в кабинете, спальне Николая II и в музыкальном салоне. Приемная главврача в столовой царской семьи. В будуаре императрицы жили медсестры. В опочивальне старших княжон и в бильярдной разместилась библиотека. На крыше – солярий. Итальянский дворик, балконы и центральный фонтан – места отдыха.

"Это был первый в мире и единственный санаторий в Царском дворце. И все гости абсолютно, которые прибывали в Крым, все иностранные делегации – посещали Ливадийский дворец, и смотрели как отдыхают и как лечатся простые крестьяне, совершенно бесплатно", - рассказала научный сотрудник Ливадийского дворца Екатерина Солнце.

100 лет назад был подписан декрет "Об использовании Крыма для лечения трудящихся". Санатории и дома отдыха открывали во всех подходящих зданиях. В первую очередь, это имения и дворцы.

"Действовать санаторий начал с 1929 года и мог разместить до 70 коечных мест. Функционировал круглогодично. Лечились пациенты с формой легочного туберкулеза", - говорит заведующая Массандровским филиалом ГАУК РК "Алупкинский музей-заповедник" Татьяна Литвинова.

Массандровский Дворец Александра III стал санаторием "Пролетарское здоровье". Менялись не только названия, но и интерьеры. В здание провели электричество и убрали символы царской власти, например, двуглавого медного орла и скульптуры.

"Закрывали росписи, их просто забеливали, закрашивали. И также исчезли на деревянной отделке монограммы Александра III", - рассказала Татьяна Литвинова.

Резиденция Великого князя Георгия Романова – вилла Харакс - стала закрытым санаторием минздрава Украины. Замок в шотландском стиле с видом на Черное Море и Ай-Петри привлекал писателей, политиков и военачальников.

"Именно на этих ступеньках выступал известный поэт Владимир Владимирович Маяковский. Он дважды отдыхал в нашем санатории", - говорит экскурсовод Татьяна Бурцева.

Рядом с маленькой Шотландией – древний Египет. Князь Петр Романов построил свое имение, впечатленный зодчеством Каира. Зубчатые парапеты, серебряные купола, небесно-голубые стены с арабскими орнаментами. Воздушный замок в окружении веерных пальм после революции становится санаторием "Красное знамя" и принимает политических каторжников царского режима и политработников.

Ароматерапия в арабской гостиной, комнаты отдыха в банкетном зале, номера для отдыхающих в княжеских спальнях и столовая на этаже императорской прислуги.

Второй корпус санатория "Красное знамя" появился в 1938 году. Архитекторы постарались сохранить мавританский стиль, чтобы он соответствовал дворцу Дюльбер. И даже над входом красуется арабская надпись. Но если в оригинале использована выдержка из Корана, то здесь слова из сталинской Конституции: "Все советские граждане имеют право на отдых".

После принятия декрета на полуострове отдыхали по три десятка тысяч человек в год, к концу 80-х – уже более 8 миллионов. Свои здравницы были у министерств, ведомств, творческих союзов, предприятий, здесь же появился первый в мире детский лагерь "Артек". А Крым навсегда стал главной здравницей страны.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Республика Крым.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"