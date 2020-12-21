30 лет назад Советский Союз стоял на краю пропасти, и никто не знал, что будет дальше. О крахе огромного государства и о том, какой путь пройден нами с тех пор, смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Страна, которая выжила" – в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"
12:26
- понедельник
- 21 декабря 2020
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