Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"

30 лет назад Советский Союз стоял на краю пропасти, и никто не знал, что будет дальше. О крахе огромного государства и о том, какой путь пройден нами с тех пор, смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Страна, которая выжила" – в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".