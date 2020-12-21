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Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"

12:26
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

30 лет назад Советский Союз стоял на краю пропасти, и никто не знал, что будет дальше. О крахе огромного государства и о том, какой путь пройден нами с тех пор, смотрите специальный репортаж Петра Любимова "Страна, которая выжила" – в понедельник в 22:35 на канале "ТВ Центр".

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11 Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"
11 Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"
Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Страна, которая выжила"
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