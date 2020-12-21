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В Карабах вернулись еще более 300 беженцев

11:46
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Россия продолжает доставлять в Нагорный Карабах гумпомощь

В Нагорный Карабах вернулись еще более 300 беженцев, которые во время войны были вынуждены были искать убежища в Армении. В пути их сопровождали российские миротворцы, передает "ТВ Центр".
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Всего с начала работы миссии на родину прибыли более 42-х тысяч человек. Чтобы их жизнь вновь вошла в привычный и, главное, безопасный ритм, военные регулярно проводят разминирование территории. В общей сложности обследовано уже почти 240 гектаров местности, 93 километра дорог, более четырех сотен домов. Уничтожено свыше 8 тысяч взрывоопасных предметов.

А силами МЧС в Нагорный Карабах продолжают доставлять гуманитарную помощь. Россия отправила непризнанной республике 300 кубометров стройматериалов, а также мобильные электростанции и бытовые принадлежности.

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