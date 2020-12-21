Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

Рейд прошел во время концерта музыкальной группы

Столичный ночной клуб Pravda могут закрыть на три месяца на нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.

Прошедший рейд показал, что в клубе не были соблюдены предписанные меры по ношению средств индивидуальной защиты, а также социальная дистанция. За подобные нарушения заведение могут закрыть на три месяца или обязать выплатить крупный штраф.

"В Москве был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования", - заявил Михайлов.

Теперь клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"