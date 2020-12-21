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Московскому клубу Pravda грозит закрытие на 90 суток за нарушение антиковидных мер

10:18
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Рейд прошел во время концерта музыкальной группы

Столичный ночной клуб Pravda могут закрыть на три месяца на нарушение масочно-перчаточного режима. Об этом рассказал главный инспектор столичного объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.
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Прошедший рейд показал, что в клубе не были соблюдены предписанные меры по ношению средств индивидуальной защиты, а также социальная дистанция. За подобные нарушения заведение могут закрыть на три месяца или обязать выплатить крупный штраф.

"В Москве был проведен рейд в ночном клубе Pravda по адресу улица Правды, дом 24, строение 3, где проходил концерт группы Sunsay. На данном мероприятии были выявлены нарушения перчаточно-масочного режима и нарушения социального дистанцирования", - заявил Михайлов.

Теперь клубу грозит штраф до 300 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ.

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