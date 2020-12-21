ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин поручил проверить доступность лекарств для больных с COVID-19

10:23
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Исполнить поручение должны до 29 декабря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Один из пунктов в списке – оценка доступности медикаментов для больных с COVID-19 в российских регионах.
Мишустин поручил проконтролировать новогодние выплаты семьям с детьми

Председатель правительства также поручил проверить, проще ли стало россиянам обращаться за выплатами и социальной поддержкойи через многофункциональные центры.

"Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, до 29 декабря власти должны разобраться с вопросом выплат медикам, борющимся с коронавирусом. После пресс-конференции Путина, на которой поднимался вопрос дополнительного финансирования работы врачей, из некоторых субъектов федерации уже сообщили, что выплаты поступили в полном объеме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.