Мишустин поручил проверить доступность лекарств для больных с COVID-19

Исполнить поручение должны до 29 декабря

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил перечень поручений по итогам ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина. Один из пунктов в списке – оценка доступности медикаментов для больных с COVID-19 в российских регионах.

Председатель правительства также поручил проверить, проще ли стало россиянам обращаться за выплатами и социальной поддержкойи через многофункциональные центры.

"Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Кроме того, до 29 декабря власти должны разобраться с вопросом выплат медикам, борющимся с коронавирусом. После пресс-конференции Путина, на которой поднимался вопрос дополнительного финансирования работы врачей, из некоторых субъектов федерации уже сообщили, что выплаты поступили в полном объеме.

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