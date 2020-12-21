В России выявили 29350 новых заболевших коронавирусом

Это максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили еще 29350 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 2877727.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7797 человек. В Подмосковье выявлено еще 1523 случая.

Выздоровели за сутки 19705 человек, в том числе в Москве - 4798. Скончались 493 заболевших, из них в столице - 75.

Всего с начала пандемии выздоровели 2295362 человека. Скончался 51351 заболевший.

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