ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России выявили 29350 новых заболевших коронавирусом

11:06
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Это максимум с начала пандемии

В России за минувшие сутки выявили еще 29350 случаев заражения коронавирусом. Это максимум с начала пандемии. Общее число инфицированных достигло 2877727.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 7797 человек. В Подмосковье выявлено еще 1523 случая.

Выздоровели за сутки 19705 человек, в том числе в Москве - 4798. Скончались 493 заболевших, из них в столице - 75.

Всего с начала пандемии выздоровели 2295362 человека. Скончался 51351 заболевший.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Эпидемия коронавируса
Эпидемия коронавируса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.