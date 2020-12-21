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"Плохой символ": экономист раскритиковал идею о продуктовых карточках

11:53
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Многие помнят их еще со времен СССР

В Общественной палате выдвинули предложение ввести для малоимущих россиян продуктовые карточки, тем самым заодно решить проблему с ростом цен. Доктор экономических наук Андрей Марголин объяснил, в чем минусы этой идеи.

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Эксперт подчеркнул, что одни лишь карточки не помогут решить сложившуюся ситуацию, для этого нужно продумать целый ряд действий, передает "Вечерняя Москва".

"Та система мер, над которой сейчас работает правительство, — это уже лучше, чем продуктовые карточки. Нет никаких проблем их ввести, но откуда такая уверенность, что они помогут? Для меня совершенно неочевидно, что они могут дать. Ну затратим мы кучу денег на их выпуск, распространение. Но экономические последствия, на мой взгляд, будут негативными", - заявил Марголин.

Он добавил, что современное российское общество может попросту не принять саму концепцию продуктовых карточек. Специалист отметил, что продуктовые карточки многие помнят со времен советского союза, из-за чего идея вызывает отторжение.

"Символ этих карточек очень плохой с точки зрения формирования общественного мнения и делового климата. Я у себя храню как память эти талоны на сахар в назидание потомкам, потому что не хочу, чтобы это вернулось", - заключил экономист.

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