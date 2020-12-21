Стало известно, какую пенсию хотят россияне

Ожидания сильно отличаются от реальности

Большинство жителей России хотели бы получать пенсию от государства в размере 30-45 тысяч рублей, показал опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir.

При этом 46,6% опрошенных желают пенсию от 45 тысяч рублей, а 29,1% согласны на 30 тысяч рублей. больше 45 тысяч рублей в пожилом возрасте надеются получать 22,1% респондентов, 1% россиян готовы жить и на пенсию в размере до 25 тысяч рублей. При этом самые высокие запросы относительно пенсий зафиксированы в Москве.

52,3% респондентов подчеркнули, что, несмотря на желаемые суммы, на деле они получают пенсию в размере около 15 тысяч рублей ежемесячно, передает РИА Новости.

Опрос был проведен в ноябре, в нем приняли участие 1,5 тысячи человек.

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