Доллар и евро резко подорожали

Курс вернулся к показателям начала декабря

Рубль на торгах Мосбиржи 21 декабря дешевеет. Курс доллара повысился до 74,11 рубля. Отметку в 74 рубля американская валюта перешагнула впервые с 9 декабря.

Не отстает и европейская валюта. На начало торгов курс евро увеличился на 52 копейки - до 90,32 рубля. А по данным на 10:32 по московскому времени рост составил уже 1 рубль и 45 копеек. Евро подорожал до 91,27 рубля. Отметку в 91 рубль курс европейской валюты преодолел впервые с 3 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 50,68 доллара за баррель. Рынок российских ценных бумаг в целом проседает: утром 21 декабря индекс Мосбиржи "в минусе" на 1,12%, долларовый РТС - на 1,96%.

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