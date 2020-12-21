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Доллар и евро резко подорожали

10:59
  • понедельник
  • 21 декабря 2020

Курс вернулся к показателям начала декабря

Рубль на торгах Мосбиржи 21 декабря дешевеет. Курс доллара повысился до 74,11 рубля. Отметку в 74 рубля американская валюта перешагнула впервые с 9 декабря.
Доллару предрекли падение до 65 рублей

Не отстает и европейская валюта. На начало торгов курс евро увеличился на 52 копейки - до 90,32 рубля. А по данным на 10:32 по московскому времени рост составил уже 1 рубль и 45 копеек. Евро подорожал до 91,27 рубля. Отметку в 91 рубль курс европейской валюты преодолел впервые с 3 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent торгуются на уровне 50,68 доллара за баррель. Рынок российских ценных бумаг в целом проседает: утром 21 декабря индекс Мосбиржи "в минусе" на 1,12%,  долларовый РТС - на 1,96%.

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